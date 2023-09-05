В Екатеринбурге пройдет гастрономическое шоу аутентичной уральской кухни

Запланировано порядка 69 мероприятий и 5 тыс. гостей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 сентября. /ТАСС/. Гастрономическое шоу аутентичной уральской кухни организуют на VII Общероссийском форуме стратегического развития "Города России 2030", который пройдет в Екатеринбурге 16-17 ноября. Запланировано порядка 69 мероприятий и 5 тыс. гостей, сообщил на брифинге начальник департамента экономики администрации города Алексей Прядеин.

"Основная экономика находится в российских городах, и роль городов в выведении экономики на новые рубежи должна обсуждаться [на форуме]. <...> Будет много интересных мероприятий, в том числе мы планируем провести гастрошоу аутентичной уральской кухни. А это очень важно, потому что система развития общественного питания и высокой кухни точно так же сказывается и на качестве жизни, и на развитии туризма, который тоже у нас будет одним из треков", - сказал он с уточнением, что на форуме запланировано порядка 69 мероприятий и 5 тыс. участников.

Также Прядеин добавил, что на форуме будет несколько основных треков - по агломерации, регуляторной политике, контрольно-надзорной деятельности и стратегическому планированию. "В этом году мы сосредоточимся больше на практических аспектах развития городских агломераций. Конкретные проекты, как наше наземное метро, которое свяжет семь муниципальных образований. <...> В целом, реализация проектов межмуниципальных и агломерационных станет основной фишкой обсуждения", - уточнил он.

Также на площадке форума состоится собрание Союза российских городов, которое объединяет более 90 образований РФ, впервые пройдет выставка, где муниципалитеты смогут продемонстрировать свои достижения и инвестиционный потенциал. Как уточнили в пресс-службе администрации Екатеринбурга, города будут представлены в виде 20 стендов. Одновременно с этим пройдет конкурс лучших практик межмуниципального взаимодействия.

VII Общероссийский форум стратегического развития "Города России 2030: новые рубежи" состоится в Екатеринбурге 16-17 ноября. В этом году мероприятие впервые пройдет под патронажем Министерства экономического развития Российской Федерации.