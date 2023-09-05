В Пензе после реконструкции открыли дорогу из аэропорта в объезд центра города

Она свяжет несколько микрорайонов и обеспечит удобный маршрут от аэропорта до выезда на трассу Р-208

ПЕНЗА, 5 сентября. /ТАСС/. Реконструкция автодороги в Пензе от улицы 40 лет Октября до улицы Центральной, которая находится рядом с аэропортом и идет в обход центра города, связывая несколько крупных микрорайонов, завершена, по ней открыто движение. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте правительства РФ.

"Новая дорога свяжет несколько микрорайонов Пензы и обеспечит удобный маршрут от аэропорта до выезда на трассу Р-208 Тамбов - Пенза. Это новый кратчайший путь до федеральной магистрали без необходимости проезжать через центр города. За счет увеличения количества полос до четырех возросла пропускная способность автодороги", - приводятся в сообщении слова вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.

Реконструкция дороги протяженностью 6,7 км проводилась в три этапа по нацпроекту "Безопасные и качественные автодороги" и с привлечением инфраструктурного бюджетного кредита. Общая стоимость работ составила 4,5 млрд рублей. В состав дороги входят мост через реку Ардым, эстакада и путепровод через железнодорожные пути.

По словам губернатора Пензенской области Олега Мельниченко, это один из крупнейших объектов дорожного строительства в регионе за последние годы. Благодаря опережающему финансированию работы на объекте удалось закончить на три года раньше срока. Открытие автодороги позволит разгрузить автомобильный трафик в густонаселенном микрорайоне Терновка и селе Засечном, сообщил Мельниченко в своем Telegram-канале.