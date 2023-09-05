В музей Героя Советского Союза Преображенского поступили редкие экспонаты времен войны

В их числе двухстрелочный указатель давления, комбинированный указатель скорости, индикатор кислорода

ТАСС, 5 сентября. Редкие экспонаты периода Великой Отечественной войны и XX века поступили в музей Героя Советского Союза, генерал-полковника авиации Евгения Преображенского, расположенный в Кириллове Вологодской области. Первым экспонаты увидел внук героя Владимир Преображенский, сообщила пресс-служба Кирилло-Белозерского музея-заповедника, филиалом которого является музей героя.

"Среди новых экспонатов песенники вологжанина, участника Великой Отечественной войны Георгия Емельяновича Корепина, с которыми он прошагал всю войну, письмо с фронта, написанное им 22 января 1945 года, в день его рождения, за два дня до гибели. Документы передали в музей родственники. А также авиационные приборы XX столетия: двухстрелочный указатель давления, комбинированный указатель скорости для измерения приборной скорости, индикатор кислорода и другие, переданные в фонд Кирилло-Белозерского музея-заповедника авиапредприятием "Северсталь", - привела пресс-служба слова генерального директора музея-заповедника Михаила Шаромазова.

Первым обновленную экспозицию увидел внук героя Владимир. "После открытия я был здесь три раза. Радостно видеть, что земляки берегут память о деде. В нашей семье не сохранилось предметов, связанных с его военной службой, - в свое время дедовские ордена мы передали в музеи Санкт-Петербурга, китель и картины находятся в школьном музее села Волокославинского Кирилловского района, в музее Евгения Преображенского есть унты моего деда, в которых он совершал полеты. Здесь представлены вещи и других летчиков и авиаконструкторов, но особое внимание я уделяю фотографиям - с удовольствием рассматриваю старые снимки, на которых нахожу знакомые лица", - привела пресс-служба слова Преображенского.

Музей посетил и представитель Вологодского землячества в Москве, руководитель проекта по увековечиванию памяти Евгения Преображенского Сергей Никешин. Он передал картину с изображением самолета Ту-142. "Этот самолет носит имя Евгения Преображенского. Он участвовал в параде, посвященном Дню военно-морского флота, который проходил в Санкт-Петербурге. Вылетал из гарнизона Федотово, а возвращался, сделав круг над Кирилловом", - сказал Никешин.

Евгений Преображенский командовал флагманским экипажем при первой бомбардировке Берлина в ночь на 8 августа 1941 года. Операция проводилась в условиях секретности над Балтийским морем. О подвиге летчиков в стране узнали не сразу, но это известие подняло моральный дух солдат Красной армии и оказало мощное идеологическое воздействие. Победу Преображенский встретил в звании генерал-лейтенанта. В 1946 году был назначен командующим авиацией Тихоокеанского флота. Позже командовал авиацией ВМФ СССР. В 2019 году, к 110-летию со дня его рождения, в Кириллове открыли Музей Евгения Преображенского и установили бюст героя.