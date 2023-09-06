В Приморье заявили, что второй год подряд фиксируют минимум объема незаконных рубок леса

По словам губернатора региона Олега Кожемяко, показатель в 2023 году составил 17,7 тыс. куб. м

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Исторический минимум объема незаконных рубок леса фиксируется в Приморье второй год подряд, сейчас он составляет 17,7 тыс. куб. м, тогда как в 2021 году он был втрое больше и составлял около 57 тыс. куб. м. Этого удалось достичь благодаря реформированию подхода к борьбе с лесным браконьерством, сообщил ТАСС в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ) губернатор Приморья Олег Кожемяко.

"По борьбе с лесным браконьерством у нас хорошие показатели. В этом году объем незаконных рубок составил 17,7 тыс. куб. м. Причем из них 15,2 тыс. куб. м - это не классическое браконьерство, а нарушение порядка заготовки древесины: один из арендаторов лесного фонда осуществил заготовку древесины без утверждения лесной декларации. Поэтому можно сказать, что благодаря нашему активному участию "незаконки" из доходного бизнеса превратились в классическое преступление с непредсказуемыми последствиями", - сказал Кожемяко, назвав такие показатели историческим минимумом.

Он уточнил, что в 2021 году объем незаконных рубок составлял около 57 тыс. куб. м, а в 2022 году - уже около 19 тыс. куб. м.

Кожемяко отметил, что власти контролируют внутренний спрос на древесину: например, из клееного бруса строятся социальные объекты, ведется работа по развитию в регионе деревянного домостроения. По словам губернатора, интерес к сотрудничеству с регионом проявило белорусское деревообрабатывающее предприятие "Гомельдрев", рассматриваются перспективы поставки сырья для этого предприятия или запуска его мощностей в Приморье.

Вопросы развития и перспективы лесной отрасли Дальнего Востока станут одной из тем обсуждения на ВЭФ во Владивостоке. VIII ВЭФ пройдет 10-13 сентября 2023 года. Его девизом станет "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.