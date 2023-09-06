В отдаленных районах Сахалина появятся четыре спортивно-оздоровительных комплекса

Объекты возведут в Александровске-Сахалинском, Смирных, Макарове и селе Ильинском

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 сентября. /ТАСС/. Строительство спортивно-оздоровительных комплексов началось в четырех отдаленных районах Сахалина. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе правительства Сахалинской области.

"Четыре спортивно-оздоровительных комплекса появятся в отдаленных районах Сахалина. Объекты в Александровске-Сахалинском, Смирных, Макарове и селе Ильинском стали частью региональной адресной инвестиционной программы в 2023 году", - рассказали в пресс-службе правительства региона. Строительство началось.

По информации министра спорта региона Артема Подшивалова, Сахалинская область третий год подряд становится самым спортивным регионом России. На сегодняшний день 64% жителей области регулярно занимаются физической культурой и спортом.

Помимо спортивных объектов, благодаря реализации программы на территории опорных населенных пунктов региона обновят 49,1 км автодорог. Всего - 19 объектов. Модернизация охватит и социальную сферу, а именно 24 сооружения, среди которых больницы и поликлиники, ФАПы и дома-интернаты, центры культурного развития. Также запланированы 27 мероприятий в отрасли жилищного строительства, реконструкция и возведение 13 объектов коммунального хозяйства.

Адресная инвестиционная программа сформирована министерством экономического развития области. Согласно плану, на территории опорных населенных пунктов в 2023 году приступят или продолжат работу по возведению, а также реконструируют 89 объектов на общую сумму 20,5 млрд рублей. А до 2025 года программа затронет 98 объектов - на их строительство или модернизацию выделят 33,8 млрд рублей.