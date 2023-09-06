На Сахалине в трех техникумах обновят мастерские

Их оснастят современным оборудованием

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 сентября. /ТАСС/. Сахалинские власти намерены в этом году оснастить современным оборудованием пять мастерских в техникумах региона. Об этом сообщила ТАСС министр образования области Анастасия Киктева.

"Мастерские в техникумах будут обновлены в течение учебного года. К концу 2023 года будут оснащены современным оборудованием пять мастерских в трех образовательных организациях среднего профессионального образования Сахалинской области", - рассказала собеседница агентства.

По информации министра, будут обновлены мастерские по компетенциям "Ремонт и обслуживание легковых автомобилей", "Обслуживание тяжелой техники", "Экспедирование грузов", "Корпоративная защита от внутренних угроз информационной безопасности" и "Разработка виртуальной и дополнительной реальности". По мнению Киктевой, создание современных мастерских позволит повысить уровень подготовки высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров под потребности экономики региона.