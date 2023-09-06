В Якутске в международном турнире по вольной борьбе примут участие представители 14 стран

Среди нововведений - розыгрыш призов для зрителей, главным из которых станет поездка в Сербию на чемпионат мира по борьбе

ЯКУТСК, 6 сентября. /ТАСС/. Власти Якутии рассчитывают на участие около 200 человек из 14 стран и 12 регионов России на предстоящем международном турнире по вольной борьбе, который пройдет 7 и 8 сентября в Якутске. Об этом сообщил журналистам министр по физической культуре и спорту Якутии Леонид Спиридонов.

"Радует, что с каждым годом количество борцов и уровень проведения этого мероприятия у нас поднимается. На сегодняшний день принимают участие 14 стран и 12 регионов Российской Федерации, в том числе сборная России по вольной борьбе", - сказал Спиридонов. Он уточнил, что всего ожидается участие около 200 спортсменов. По словам начальника отдела вольной борьбы Федерации спортивной борьбы РФ Петра Юмшанова, из наиболее отдаленных стран можно выделить спортсменов из Венесуэлы и Перу.

Среди нововведений - розыгрыш призов для зрителей, главным из которых станет поездка в Сербию на чемпионат мира по борьбе, который пройдет с 16 по 24 сентября. Международные соревнования проводятся в четырнадцатый раз. Общий призовой фонд составляет 8 млн рублей. Турнир посвящен памяти заслуженного тренера Якутской АССР, РСФСР и СССР Дмитрия Коркина.

О мероприятиях

Дмитрий Петрович Коркин (1928-1984) является одним из основоположников в регионе развития вольной борьбы, воспитавшим олимпийских чемпионов. В Якутии запланирована программа юбилейных мероприятий с 3 по 8 сентября. Презентована книга уроженца Якутии, олимпийского чемпиона по вольной борьбе 1976 года Павла Пинигина "Мой учитель Дмитрий Коркин. Путь к триумфу". Также состоялась премьера спектакля о жизни Коркина в Саха академическом театре Якутска, также пройдет международная научно-практическая конференция. В начале 2024 года планируется выход художественного фильма о Коркине и триумфе якутских борцов на XXI летних Олимпийских играх в Монреале (Канада) в 1976 году.