В Вологодской области направят 500 млн рублей на закупку 118 автобусов

Федеральные средства выделят по поручению президента РФ Владимира Путина

ТАСС, 6 сентября. Более 100 единиц общественного транспорта впервые централизованно закупят в Вологодской области для пригородных и внутрирайонных перевозок. На эти цели направят 500 млн рублей специального федерального казначейского кредита, сообщила пресс-служба губернатора области.

"Потребность в обновлении подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования мы сформировали весной, с учетом заявок от округов и районов она составила 118 единиц транспорта. Источник федерального финансирования известен, это будут специальные казначейские кредиты, которые не потребуют дополнительных инвестиций от муниципалитетов. Для нашего региона лимит средств определен в размере 500 млн рублей, и мы полностью его используем", - привела пресс-служба слова губернатора Олега Кувшинникова.

Впервые за много лет появилась возможность организованно обеспечить новым транспортом малые города и села, добавил глава региона.

Трехстороннее соглашение о приобретении автобусов заключено с Минстроем и Минтрансом России. Заявление о предоставлении кредита направлено в Федеральное казначейство. Средства будут распределены по округам и районам согласно заявкам. Муниципалитеты самостоятельно закупят транспорт. Его укомплектуют тахографами и модулями ГЛОНАСС.

Федеральные средства выделят по поручению президента РФ Владимира Путина. Ранее на заседании президиума Госсовета РФ по вопросам развития общественного транспорта 17 августа президент России поручил правительству найти надежное финансирование обновления общественного транспорта в регионах.