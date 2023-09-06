В Екатеринбурге досрочно завершили строительство новой трамвайной ветки

Она соединит центр города и Академический район

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 сентября. /ТАСС/. Технический запуск движения по трамвайной ветке между центром города и Академическим районом состоялся в Екатеринбурге, передает корреспондент ТАСС. Строительство новой транспортной инфраструктуры было завершено досрочно.

"Мы на год раньше срока сдали трамвайную ветку. До конца декабря пройдут все испытания, 20 тыс. тонн должно проехать по этой дороге. <...> Мы рассчитываем, что уже в январе [2024 года] полным ходом здесь будут курсировать трамваи", - сказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, уточнив, что трамвай станет альтернативным транспортом для жителей, которые раньше могли попасть в Академический только на автомобиле или автобусе.

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов добавил, что приоритетным вариантом для дальнейшего развития и обновления городского электрического транспорта для нового района является частная концессионная инициатива.

Строительство трамвайной ветки в Академический район началось в 2021 году. Стоимость строительства оценивалась в 2,7 млрд рублей. Завершить работы планировалось в 2024 году.

Академический - крупный градостроительный проект, реализуемый на юго-западе Екатеринбурга. Работы начались в 2006 году, первые дома квартала были сданы в 2009 году. На территории площадью 1,3 тыс. га возводится район, в котором будут проживать более 325 тыс. жителей. Объем жилья составляет 9 млн кв. м, объем объектов социально-коммерческой инфраструктуры - 4 млн кв. м. Строительство будет осуществляться до 2025 года. Академический возводится российским девелопером - группой компаний "Кортрос", которая реализует проекты жилищного строительства в четырех регионах РФ.