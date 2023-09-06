Нижний Новгород получил первые электробусы, разработанные специально для него

С ноября машины будут постепенно выходить на маршруты

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 сентября. /ТАСС/. Первые электробусы, разработанные специально для Нижнего Новгорода, отправились в депо и начнут выходить на маршруты с ноября, после того как пройдут обкатку, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Глеб Никитин.

"Первые электробусы - в Нижнем! Сегодня утром один из пяти отправился в депо №1 и скоро выйдет для обкатки на троллейбусные маршруты нагорной части Нижнего Новгорода", - написал Никитин.

По его словам, с ноября электробусы будут постепенно выходить на маршруты.

Ранее в Заксобрании Нижегородской области сообщали, что в 2023 году планируется приобретение 113 электробусов и создание 53 зарядных станций. Реализация проекта позволит увеличить протяженность сети маршрутов в городе на 34%, с 157 км до 205 км.