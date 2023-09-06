Туризм в Арктике и сохранение культуры северных народов будет темой дискуссии в рамках ВЭФ

Мероприятие состоится с 10 по 13 сентября

КРАСНОЯРСК, 6 сентября. /ТАСС/. Развитие туризма в арктических районах должно решить проблему сохранения культуры коренных малочисленных народов Севера в России, уже утерянную в мире. Этому вопросу будет посвящена отдельная дискуссия, которая пройдет в рамках выставки "Улица Дальнего Востока" на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

По словам вице-президента Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России Валерия Вэнго, развитие туризма в Арктике необходимо еще и для того, чтобы сохранить культуру коренных малочисленных народов Севера. "Все национальное, аборигенное практически везде утрачено [в мире], кроме Российской Федерации. У нас те же оленеводы, как 5 тыс. лет назад начали кочевать, так и сейчас кочуют. Идея такая, чтобы эту уникальную первобытную культуру коренных малочисленных народов сохранить для будущих поколений. <…> Один из способов сохранения и популяризации - это вписать культуру этих народов в туристический продукт. Например, когда мы отдыхаем в Египте нас же возят к бедуинам [на экскурсии] за деньги и мы удивляемся, что все это сохранилось там. А то, что это есть на территории России мало кто знает", - сказал Вэнго.

5 сентября президент России Владимир Путин на совещании по развитию дальневосточных городов заявил, что Магаданская область, Чукотка и Якутия в перспективе могут быть очень привлекательны для туристов благодаря своей уникальной природе.

Этнодеревни и автоэкспедиции

На территории России проживает 40 коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Только в Красноярском крае насчитывается около 17 тыс. человек восьми народностей, в основном живущих на Таймыре - нганасаны, энцы, ненцы, эвенки, долганы, кето, чулымцы, селькупы. По словам Вэнго, одним из вариантов для сохранения и популяризации культуры коренных жителей севера могут стать этнодеревни. "Это этнографические туристические комплексы, которые открываются для туристов в местах жизни коренных народов. Там можно увидеть быт народов Севера, посмотреть, как они владеют промыслами. Местное население в этих местах может организовать свой небольшой бизнес и что-то продавать туристам", - сказал эксперт.

Весной 2023 года в поселке Суринда в Эвенкии Красноярского края открылась такая этнодеревня. "Здесь размещены чумы, покрытые натуральными оленьими шкурами, лабаз, кораль для содержания домашних оленей, площадка для проведения эвенкийских обрядов и концертов, а также открыты мастерские по изготовлению изделий декоративно-прикладного искусства, цеха по переработке мяса, ягод и орехов", - сообщили в пресс-служба регионального агентства по развитию северных территорий и поддержке коренных малочисленных народов.

В такой деревне туристы могут пожить в настоящем чуме, посетить мастер-классы по езде на олене, работе с бисером, приготовлении национальных блюд, изучение азов эвенкийского языка. Еще одну подобную деревню планируют открыть в селе Хатанга Красноярского края. "Здесь была построена новая гостиница, а сейчас обустраиваются новые туристические объекты, в перспективе создание этно-деревни, дома народного творчества", - сообщил ТАСС председатель Красноярского краевого отделения РГО Игорь Спириденко.

Арктический туризм

В Якутии арктический туризм развивают с помощью организации автоэкспедиций. Как сообщили ТАСС в пресс-службе республиканского агентства развития туризма и территориального маркетинга, в этом году зимой впервые на территории региона состоялась автоэкспедиция Sakha Arctic Expedition. Команда под руководством опытного инструктора-проводника Михаила Местникова на двух автомобилях отправилась в путь по шести районам Якутии, в том числе четырем арктическим, преодолев свыше 4,8 тыс. км. Маршрут соединил два полюса холода Якутии - населенные пункты Оймякон и Верхоянск, известные во всем мире своими низкими температурами.

Путешественники узнали об истории районов, стали участниками различных мероприятий и подробно познакомились с культурой и бытом местного населения - представителей коренных народов Севера. Они посетили фестиваль "Верхоянск - Полюс холода", в ходе которой отведали деликатесы и посетили выставки, совершили восхождение на горы Кисилях, приняли участие в празднике оленеводов в поселке Тополиное, отметили в агентстве.

Проект прошел при поддержке ассоциации гостеприимства Якутии, ассоциации туриндустрии региона и республиканского министерства предпринимательства, торговли и туризма. "По результатам аналитики, собранной участниками автоэкспедиции, будут подготовлены рекомендации по улучшению качества туристского потенциала и далее будет проведена работа по упаковке турпродукта для реализации въездного туризма. В целом проект откроет двери Арктики для туристов со всего мира", - отметили в агентстве развития туризма и территориального маркетинга Якутии.

Как добавил участник экспедиции, исполнительный директор Ассоциации туристской индустрии Якутии Аркадий Дорофеев, автоэкспедиция станет ежегодным мероприятием и будет обрастать различными опциями.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 10 по 13 сентября. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.