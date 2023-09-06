В Воронеже выбрали проект памятника сподвижнику Петра I святителю Митрофану

Победила работа московского скульптора Ирины Макаровой

ВОРОНЕЖ, 6 сентября. /ТАСС/. Власти Воронежской области определили победителя конкурса на лучший памятник святителю Митрофану, сподвижнику Петра I во время строительства в Воронеже первого регулярного военно-морского флота России. Победила работа московского скульптора Ирины Макаровой, сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Гусев.

"Выбрали победителя конкурса на лучший проект памятника, посвященного первому епископу Воронежскому - святителю Митрофану. Жюри отдало первое место работе Ирины Макаровой, молодого талантливого скульптора из Москвы, автора уже многих памятников на территории России. Композиция передает сцену беседы владыки Митрофана и Петра I", - написал он.

Святитель был сподвижником царя-реформатора, содействовал строительству флота в Воронеже, духовному возрождению региона. "Установим памятник на знаковом месте - Адмиралтейской площади, между Успенским храмом и береговой линией, - написал глава региона. - А 400-летний юбилей святителя Митрофана Воронежского отпразднуем этой осенью, установив камень в основание будущей скульптуры".

В июле правительство Воронежской области объявило конкурс на лучший проект памятника святителю Митрофану Воронежскому, 400-летие которого будет отмечаться 19 ноября 2023 года. Планируется при реконструкции Петровской набережной в Воронеже создать историко-культурный парк на Петровском острове с объектами, которые там находились во время создания Петром I первого военно-морского флота России. Император в Воронеже присутствовал на богослужениях Митрофана и даже пел в церковном хоре на клиросе Успенской Адмиралтейской церкви, в которой епископ освятил Андреевский флаг, учрежденный Петром I в Воронеже 11 декабря 1699 года в качестве официального флага Российского военно-морского флота. Митрофан Воронежский также освятил построенные в Воронеже Петром I первые корабли военно-морского флота России.

В Воронеже 27 апреля 1700 года был спущен на воду первый линейный корабль "Гото Предестинация", копия которого в настоящее время находится у Адмиралтейской площади на берегу Воронежского водохранилища. По данным историков, Петр I приезжал во время строительства флота в Воронеж 13 раз и провел здесь в общей сложности почти 500 дней.