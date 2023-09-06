В лагерях Приамурья отдохнули почти 5,5 тыс. детей с трудной жизненной ситуацией

На это было выделено порядка 1 млн рублей

БЛАГОВЕЩЕНСК, 6 сентября. /ТАСС/. Почти 5,5 тыс. детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, отдохнули в летних лагерях Амурской области. На это было выделено порядка 1 млн рублей, сообщили в Минсоцзащиты региона.

"В текущем году на проведение летней оздоровительной кампании для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, областным бюджетом было выделено около 1 млн рублей, что позволило оздоровиться почти 5,5 тыс. детей", - говорится в сообщении.

В это число вошли дети из семей участников СВО, малообеспеченных семей, дети-сироты, дети без попечения родителей и дети-инвалиды.

На оздоровление детей принимали семь загородных лагерей области, а также пришкольные. Лагеря были организованы и на базе комплексных центров социального обслуживания населения и стационарных учреждений.

Всего в регионе работало 275 учреждений для оздоровления несовершеннолетних, где отдохнули порядка 15 тыс. детей.