В Иркутской области на модернизацию школ направили почти 3 млрд рублей за два года

Из 59 учебных заведений региона, вошедших в соответствующий федеральный проект, 44 уже открылись после капремонта

ИРКУТСК, 6 сентября. /ТАСС/. Около 3 млрд рублей из бюджетов разных уровней направили в Иркутской области за два года на модернизацию школ. Из 59 учебных заведений региона, вошедших в соответствующий федеральный проект, 44 уже открылись после капремонта и переоснащения, в 15 работы завершат в этом году, сообщила пресс-служба правительства Приангарья.

Федеральный проект "Модернизация школьных систем образования" реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина и предполагает глобальное обновление школьной инфраструктуры. Иркутская область вошла в проект в 2022 году.

"Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сегодня, 6 сентября, дал старт эстафете открытия школ - участниц проекта, в который регион вступил в 2022 году. <…> Иркутская область в списке 30 регионов с наибольшим объемом финансирования ремонтных работ и лидер в Сибирском федеральном округе по количеству школ, включенных в программу - 59 образовательных организаций за два года. На 2022-2023 годы на капремонты и оснащение этих школ в рамках федеральной программы модернизации в Приангарье предусмотрено около 3 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Модернизация предусматривает капитальный ремонт конструкций, укрепление фундамента и замену устаревших систем в зданиях, оформление помещений с учетом современных тенденций, оснащение новым оборудованием. В школах после модернизации появились новые локации: музеи, медиацентры, комнаты детских инициатив и другие.

"Уже открылись и работают 44 школы, еще в 15 образовательных организациях работы завершатся в текущем году по графику. Это значит, что более 25 тыс. школьников получат в этом году современные и комфортные условия для качественного образования и развития творческих способностей", - приведены в сообщении слова Кобзева.

Министерство просвещения РФ ведет отбор на участие регионов в программе в 2024-2026 годах. Иркутская область включила в заявку 109 школ.