На юге Магаданской области продлили экстренное предупреждение

По информации синоптиков, ожидается сильный дождь и ветер до 22 м/с

ТАСС, 7 сентября. Спасатели из-за неблагоприятных погодных условий объявили на 7 сентября экстренное предупреждение на территории Ольского муниципального образования и города Магадана, территориально охватывающих почти всю южную часть Магаданской области. Об этом сообщили журналистам в пожарно-спасательном центре региона.

"Объявлено экстренное предупреждение на 7 сентября", - сообщили в центре.

По информации местных синоптиков, в перечисленных районах днем ожидается сильный дождь. Скорость штормового северо-восточного ветра может достигать 22 м/с. Спасатели предупреждают, что возможны затруднения в работе всех видов транспорта, повреждения или обрывы линий электропередачи и связи, нарушения в работе ЖКХ и объектов жизнеобеспечения, обрушения и деформация слабо укрепленных, широкоформатных и ветхих конструкций. Также ожидаются размыв дорог, мостов, дамб, затопление пониженных участков местности, населенных пунктов, сельхозугодий, активизация оползневых и обвально-осыпных процессов.

Ранее спасатели объявляли экстренное предупреждение из-за дождя в тех же районах на 6 сентября. Сейчас на юге региона идут дожди, скорость ветра - 10 м/с. Температура воздуха резко опустилась до плюс 9 градусов в утренние часы.