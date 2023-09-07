В Приморье отрезанным от дорожного сообщения остается последнее село

При этом подтопленными остаются 131 жилой дом в 15 населенных пунктах

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Село Олон Пожарского муниципального округа Приморского края остается последним в регионе отрезанным от дорожного сообщения после августовских наводнений, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства по делам ГО и ЧС Приморского края.

"Нарушено транспортное сообщение с одним населенным пунктом - Пожарский муниципальный округ, село Олон. В настоящее время на территории 8 муниципальных образований края, в 15 населенных пунктах остаются подтопленными 131 жилой дом, из них 32 многоквартирных и 99 частных. В них проживает 2 686 человек. Подтоплена 531 придомовая территория", - сообщили в пресс-службе.

При этом в крае затруднен подъезд легковых автомобилей еще к 12 селам в 5 муниципальных округах.

По данным министерства, на большинстве рек края наблюдается интенсивный спад уровня воды, постепенное освобождение пойм рек от подтоплений. Проходят максимальные уровни паводка в нижнем течении реки Большой Уссурки в Дальнереченском районе, реки Уссури в среднем течении в Пожарском и Дальнереченском районах, на данных участках сохраняются категории опасного гидрологического явления. В ближайшие дни пройдут максимальные уровни паводка в нижнем течении Большой Уссурки и в среднем течении Уссури, 7-8 сентября начнется спад воды.

Сильные дожди в Приморье шли на протяжении всего августа. Всего за период непогоды в 28 муниципальных образованиях на территории 106 населенных пунктов было подтоплено 5 648 жилых домов, было нарушено транспортное сообщение с 101 населенным пунктом. 25 августа в регионе был введен режим ЧС федерального уровня. Серьезный урон нанесен сельскому хозяйству и дорожной инфраструктуре, социальным объектам. Общий ущерб пока оценивается в 7 млрд рублей.