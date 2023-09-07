В Якутске открылась выставка фотографий краснокнижных стерхов

Она будет работать до середины октября

ЯКУТСК, 7 сентября. /ТАСС/. Выставка фотографий краснокнижных стерхов (белых журавлей) открылась в SMART-библиотеке в Якутске. В экспозиции представлены снимки, сделанные на местах гнездования этих птиц на севере Якутии и зимовки в Китае, сообщила ТАСС руководитель национального парка "Кыталык" Саргылана Михайлова.

"Сегодня открылась наша совместная выставка, мы приглашаем всех гостей и жителей Якутска посетить SMART-библиотеку, чтобы увидеть уникальные фотографии, которые были сделаны на территории нашего национального парка, а также фотографии с мест зимовки стерха на озере Поянг в Китае нашими коллегами", - сказала Михайлова, добавив, что снимки с мест гнездования стерха и других редких птиц, представленные на выставке, выполнены научным сотрудником нацпарка "Кыталык" Сергеем Слепцовым. Она уточнила, что фотографии сделаны на территории национального природного заповедника "Озеро Поянг" (КНР) и национального парка "Кыталык" (с якутского переводится как "стерх") в Аллаиховском районе Якутии.

Выставка будет работать до середины октября, вход бесплатный. В ходе работы экспозиции для детей будут проводить мастер-классы.

В день открытия выставки между нацпарком и Централизованной библиотечной системой города Якутска было подписано соглашение о сотрудничестве. Стороны договорились о проведении в дальнейшем совместных мероприятий, направленных на формирование экологического образования и культуры.

Как отметила директор Централизованной библиотечной системы Нюргуяна Решетникова, в библиотеках Якутска выстроена системная работа по воспитанию экологического сознания и культуры у детей и взрослых. По ее словам, во всех 18 филиалах библиотечной системы действуют проекты по сбору пластиковых крышек и использованных батареек. Кроме того, на базе различных библиотек действуют экологические акции.

О стерхах

Стерх - сибирский белый журавль, который отнесен к числу наиболее редких видов мировой фауны, занесен в Красную книгу. Существует две гнездовые популяции стерхов - западносибирская (ямальская) и восточносибирская (якутская).

Национальный парк "Кыталык" в Якутии находится в оперативном управлении государственного заповедника "Остров Врангеля". Он был создан в декабре 2019 года в рамках нацпроекта "Экология". Общая площадь нацпарка - более 1,8 млн га. Основной вид, который охраняется, это стерх, белый журавль. 70% популяции стерха приходится на особо охраняемую природную территорию национального парка "Кыталык" в Аллаиховском районе.