7 сентября, 12:06

В Якутии будут отмечать праздник национального танца

Его будут праздновать 25 мая

ЯКУТСК, 7 сентября. /ТАСС/. День осуохая учрежден в Якутии, праздник будут отмечать ежегодно 25 мая. Соответствующий указ подписал глава Якутии Айсен Николаев.

Осуохай - якутский национальный круговой танец, сопровождаемый хоровым импровизационным пением. Круг обозначает форму солнца. Участники переплетают пальцы рук и двигаются по ходу солнца. Танец традиционно исполняют на национальном празднике лета - ысыах, также в особенные знаменательные даты.

Как отмечается в указе, документ подписан в целях сохранения и популяризации осуохая как объекта нематериального культурного наследия народов. 

Теги:
РоссияНиколаев, Айсен СергеевичДальний ВостокРеспублика Саха (Якутия)
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