В конкурсе "Билет в Арктику" приняли участие 300 тыс. человек

Жюри отобрало 30 финалистов, которые поборются за возможность поехать в научную экспедицию в Арктический регион

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Более 300 тыс. студентов и научных сотрудников со всей страны участвовали в конкурсе "Билет в Арктику", жюри отобрало 30 финалистов, которые поборются за возможность поехать в научную экспедицию в Арктический регион. Об этом сообщает пресс-служба АНО "Чистая Арктика".

"В конкурсе приняло участие более 300 тыс. человек со всей страны. Жюри отобрало 30 финалистов, которые представят свои идеи в финале конкурса в Москве в конце сентября. По итогам публичной защиты десять победителей отправятся в научную экспедицию в Арктический регион", - говорится в сообщении.

Среди предложенных финалистами проектов - составление гидрографических и цифровых карт Арктики, обновление полярных станций, создание специальных беспилотных летательных аппаратов для мониторинга экологической ситуации и подводных роботов, фильтрующих частицы микропластика, разработка приложения для туристов, позволяющего идентифицировать местные виды растений и животных, и многое другое.

"Для Росгидромета и других служб очень важен вопрос сохранения и увеличения человеческого капитала, в том числе за счет привлечения молодых специалистов. Представленные проекты очень разнообразны, многие из них не теряют актуальности. Отмечу, что большое количество проектов было посвящено серьезным инфраструктурным решениям, направленным на укрепление национальной безопасности", - прокомментировал эксперт конкурса, председатель общественного совета при Росгидромете Вадим Петров.

Конкурс проводится АНО "Чистая Арктика" в рамках федерального проекта "Популяризация науки и технологий" при грантовой поддержке Министерства науки и высшего образования РФ. Проектные заявки оценивали эксперты конкурса - 12 ученых из Российской академии наук, институтов и вузов. Заявки были посвящены семи приоритетным направлениям изучения и освоения Арктики. Участники научной экспедиции посетят природные заповедники, действующие производственные площадки, ключевые исследовательские центры и научно-технологические предприятия партнеров.