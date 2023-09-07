В Новгородской области за четыре года восстановили все пригородные ж/д маршруты

В регионе также впервые разработали мультимодальный маршрут из Санкт-Петербурга через Великий Новгород в Старую Руссу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 сентября. /ТАСС/. Все существовавшие в советское время пригородные железнодорожные маршруты восстановили за последние четыре года в Новгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Никитин на заседании совета при полномочном представителе президента России в Северо-Западном федеральном округе по вопросам развития туризма в регионах и туристского проекта "Серебряное ожерелье России".

"Очень важна транспортная логистика. За четыре года у нас появились маршруты в Архангельск, Калининград, Мурманск, Санкт-Петербург. Появилась "Ласточка" Псков - Новгород - Карелия, такого маршрута не было никогда. Благодаря коллегам мы восстановили все железнодорожные маршруты пригородные, которые были в Новгородской области в советское время. Из новых маршрутов появилась маршрут, Санкт-Петербург - Старая Русса. Такая "Ласточка" тоже никогда не ходила", - сказал Никитин.

Он также добавил, что в этом году в регионе впервые был разработан и реализован мультимодальный маршрут из Санкт-Петербурга через Великий Новгород в Старую Руссу. До Новгорода туристы могли добраться на "Ласточке", а дальше по реке Волхов через озеро Ильмень в Старую Руссу.

"Наполняемость маршрута в первый год составила 70%. Оказалось, что, в общем, это работает. И мы это дальше будем продолжать", - отметил Никитин.

Открытие водного маршрута состоялось в мае этого года. Это первый подобного рода маршрут, который был реализован в регион за последние 30 лет.