В Калуге впервые представили скульптуры и часы европейских мастеров из Тульского музея

Среди экспонатов представлены скульптура "Кавказский воин" Теодора-Жозефа-Наполеона Жака, работы Кристофа Фратена и Пьера-Жюля Мена

КАЛУГА, 7 сентября. /ТАСС/. Тульский музей изобразительных искусств Тульского музейного объединения впервые представил в Калуге работы скульпторов-анималистов, в том числе фигуру "Жокей" Пьера-Жюля Мена, а также часы в стиле историзма с элементами немецкого искусства. Экспозиция дает представление о развитии искусства Франции, Германии и других европейских стран середины XIX - начала XX века, сообщили ТАСС в пресс-службе Калужского музея изобразительных искусств.

"Впервые [Тульским музеем] представлены скульптуры известнейших французских мастеров, например, Пьера-Жюля Мена - "Жокей", созданная им в 1847 году. Он стал известен после 1838 года, когда принял участие в парижском художественном салоне, когда показал свои бронзовые скульптуры животных. <…> Представлены искусные работы [часы], отлитые скульптурные произведения с фигурами животных и людей - немецкие часы из бронзы в стиле историзма с элементами немецкого искусства", - рассказала собеседница агентства.

Среди экспонатов представлены скульптура "Кавказский воин" Теодора-Жозефа-Наполеона Жака, долгое время работавшего в Санкт-Петербурге и создавшего много произведений монументальной и кабинетной скульптуры, также работы Кристофа Фратена и Пьера-Жюля Мена. Кроме этого, посетители выставки смогут увидеть каминные, настольные и каретные часы в комплекте с канделябрами, а некоторые изготовлены под стиль "Барокко", также есть часы в технике художественного литья и золочения, с использованием бронзы, дерева, черепаховой кости. Представлены фарфоровые часы "Мальчик с голубями". Среди предметов есть столовые принадлежности, например, табулетница, с помощью которой во время чаепитий поддерживали температуру воды.

В пресс-службе музея уточнили, что выставка проходит впервые, представлено более 30 экспонатов.

Тульский музей изобразительных искусств Тульского музейного объединения представил предметы, которые дают представление о развитии искусства Франции, Германии и других европейских стран середины XIX - начала XX века.