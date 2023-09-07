Новгородская область предложила синхронизировать работу регионов и Минприроды по нацпаркам

Губернатор Андрей Никитин отметил, что в его субъекте приводят в порядок природные достопримечательности со сложной доступностью: через функции лесхозов оборудуются дорожки, спуски к водопадам

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 сентября. /ТАСС/. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин предложил синхронизировать работу регионов и Министерства природных ресурсов РФ в части развития национальных парков. Об этом он сообщил на заседании совета при полномочном представителе президента России в Северо-Западном федеральном округе по вопросам развития туризма в регионах и туристского проекта "Серебряное ожерелье России".

"Еще одно предложение, которое я хотел бы сделать. Безусловно, у нас именно Минэкономразвития РФ - это ключевой регулятор сегодня в туристической отрасли, но мы видим, что ряд поручений президент дает и в адрес Министерства природных ресурсов. Особенно, в части развития особо охраняемых природных территорий, национальных парков и так далее. Я прошу, давайте, мы как-то посмотрим, как с ними можно работать, потому что там тоже идут средства, но они идут не через регионы. Они идут напрямую от федерации в национальные парки, но и парки находятся на территории региона. Конечно, надо понимать, как это развивается, и включать то, что они делают, уже в свои проекты, в свои туристические маршруты", - сказал Никитин.

Он также отметил, что в регионе приводят в порядок природные достопримечательности со сложной доступностью: через функции лесхозов оборудуются дорожки, спуски к водопадам.

"Это простые вещи, но они нужны. Потому что люди все равно туда ходят и травмируются, и жалуются, если не оборудованы простые какие-то подходы. Это очень, как мне кажется, важная история", - добавил Никитин.

По его словам, отдельные работы, которыми занимается регион, - это экотропы, в частности, "Большая валдайская тропа". Как отметил губернатор, в этом году ее протяженность составляет 57 км, но в дальнейшем планируется довести маршрут до 100 км.

"Это будет благоустроенный маршрут, где можно спокойно пройти с ребенком, остановиться отдохнуть. Все сложные места, мостики, переходы, костровые места, места для палаток и так далее - все оборудовано. Это возможность три дня провести на природе в комфорте с хорошей обстановкой. Мы видим очень хорошую привлекательность", - пояснил Никитин, добавив, что туризм - это реальный инструмент развития сложных территорий, особенно, где нет и, возможно, уже не будет промышленности.