В Липецкой области направят свыше 1,3 млрд рублей на ремонт 11 медучреждений в 2024 году

Губернатор Игорь Артамонов отметил, что средства будут направлены из областного бюджета

ЛИПЕЦК, 7 сентября. /ТАСС/. Свыше 1,3 млрд рублей выделят власти Липецкой области в будущем году на ремонт 11 медицинских учреждений региона. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Игорь Артамонов.

"1,3 млрд рублей направим из областного бюджета на ремонт 11 медучреждений в 2024 году, потребность большая", - написал Артамонов. Он рассказал, что вместе со спикером областного парламента Дмитрием Аверовым посмотрел, как отремонтировали третий этаж поликлиники в областной больнице.

"Современно, уютно, в кабинетах приятно находиться, зона ожидания комфортная", - заметил Артамонов. В подтверждение своих слов он разместил видео из медицинского учреждения, заметив, что ему, как главе региона, "хочется, чтобы в каждой поликлинике и больнице было как на этом видео".

Губернатор подчеркнул, что поговорил и с жителями, которых встретил возле медицинского учреждения. "Знаю, что старшее поколение лукавить не будет, благодарен за искренность, областную больницу они похвалили, но к городским поликлиникам масса замечаний: и тесно, и маршрутизация неудобная, и посидеть негде", - подчеркнул Артамонов. Относительно ремонта губернатор проинформировал, что дал поручение своему заместителю готовить итоговый проект. "В следующем году начнем большой ремонт", - заключил Артамонов.