В Липецкой области выставили документы о помощи Льва Толстого крестьянам в голод 1891 года

На ней представлены около 50 экспонатов

ТАСС, 7 сентября. Выставка к 195-летию Льва Толстого открылась в Липецкой области в районном центре Лев Толстой, на ней впервые представлены около 50 экспонатов, в том числе документальные свидетельства - фотографии об открытии писателем в голод 1891 года более 80 столовых для помощи крестьянам. Об этом рассказала ТАСС младший сотрудник экскурсионного отдела Липецкого областного краеведческого музея Ольга Сушкова.

"На выставке представлено около 50 экземпляров, <...> в том числе фотографии <...> о работе Толстого во время страшного голода в 1891 году, который охватил ряд губерний в центральной России, в Поволжье. В Данковском уезде - тогда Рязанской губернии, а сейчас Липецкой области - Толстой оказывал всевозможную помощь, одним - дровами, другим - продуктами, но самое главное: он открывал столовые для голодающих. В Данковском уезде им было открыто около 80 столовых, которые размещались в обычных крестьянских избах", - рассказала она.

По словам Сушковой, на выставке представлены фотографии усадьбы, в которой Лев Толстой жил в Данковском уезде у своего знакомого Ивана Раевского, дома со столовой, снимок 1950 года с портретами крестьян, которые в детстве во времена голода посещали столовые писателя. Как добавила собеседница агентства, выставка "Лев Толстой и Липецкий край" посвящена 195-летию со дня рождения писателя, на ней также впервые выставлены глиняные романовские игрушки с его изображением: например, "Толстой с собакой" мастера Елены Смолеевской, работа неизвестного автора со сценой похорон писателя, игрушка с фигурами Толстого и императора Николая II за столом. На выставке также есть скульптурная композиция работы Юрия Гришко "Толстой слушает Игумнова", картина "Лев Толстой в Ясной Поляне за работой" художника Василия Мешкова, который написал ее в 1910 году.

В Липецкой области расположен районный центр Лев Толстой (ранее - Астапово), где 7 ноября 1910 года в доме начальника железнодорожной станции Ивана Озолина умер ушедший из дома писатель. Основной достопримечательностью района является бывший дом начальника станции и комната, где Лев Толстой провел последние семь дней жизни. В 1939 году этот дом передали Государственному музею Толстого на правах филиала. В настоящее время здесь расположен Мемориальный музей памяти Л. Н. Толстого "Астапово", в который входит комплекс уникальных построек XIX века: историческое здание вокзала со старинными часами, которые всегда показывают время смерти писателя - 6 часов 5 минут, амбулатория, церковь, жилые дома.