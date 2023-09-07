В Ростовской области планируют построить 15 школ

Губернатор региона Василий Голубев отметил, что так много школ в регионе не строили давно

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 сентября. /ТАСС/. Пятнадцать новых школ на 12 тыс. учеников построят в Ростовской области за два года. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев во время "Прямой линии с губернатором".

"В ближайшие два года мы построим 15 школ на 12 тыс. учащихся, четыре школы в текущем году уже ввели и до конца текущего года планируем еще шесть в области завершить. В 2025 году - пять школ на 4,5 тыс. мест. Мы на самом деле так много школ не строили давно", - сказал Голубев.

Во время прямой линии глава региона также ответил на вопрос о решении кадровой проблемы в региональных школах, он привел примеры реализации в Ростовской области федеральных и региональных программ, отметив, что "в настоящее время ряд социальных отраслей требует особого подхода".

"Мы постоянно находимся в поиске, каким образом создать условия, чтобы человек не только закончил вуз, пришел в школу, но и каким образом он дальше будет продолжать. Мы рассматриваем эти вопросы, один из них - это реализация программы "Ипотека для отличников". На данном этапе 19 педагогов, которые закончили вузы, уже подали свои заявление на получение ипотеки", - уточнил Голубев.

По его словам, власти региона в настоящее время рассматривают возможность расширения категории участников программы "Ипотеки", включив в нее не только отличников.