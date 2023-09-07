В Карелии открыли центр для поддержки одаренных детей "Сириус-10"

Обучение на бесплатной основе там будут проводить по направлениям "Наука", "Искусство" и "Спорт"

ПЕТРОЗАВОДСК, 7 сентября. /ТАСС/. Центр для поддержки и развития талантливых детей, работающий по модели "Сириуса", открыли в Карелии. Об этом сообщила на своей странице в соцсети "ВКонтакте" председатель парламентского комитета по образованию, культуре, спорту Галина Гореликова.

"Сегодня мы торжественно открыли региональный центр одаренных детей "Сириус-10". Наша республика стала одним из 15 регионов, где в 2023 году в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование" создаются такие центры", - сказано в сообщении.

Региональный центр создан по модели всероссийского образовательного центра "Сириус" и является частью федеральной сети. Обучение на бесплатной основе там будут проводить по направлениям "Наука", "Искусство" и "Спорт" в форме очных и дистанционных программ, а также профильных смен и мероприятий.

Одну из площадок создали на базе Специализированной школы искусств в здании на улице Крупской. Для этого провели ремонт помещений. По данным Министерства образования и спорта Карелии, летом уже проводили профильные смены по художественному слову и хореографии, в которых участвовали 28 детей из пяти районов республики. Также занятия будут проходить на базе Ресурсного центра развития дополнительного образования и в спортивной школе олимпийского резерва.

Глава Карелии Артур Парфенчиков поручил обустроить пришкольную территорию у здания на Крупской. Там должны оборудовать арт-зону, где дети могли бы заниматься рисованием и живописью на свежем воздухе. По данным пресс-службы регионального правительства, на ремонт Специализированной школы искусств из федерального и регионального бюджетов вложили около 200 млн рублей. Сейчас ее обновление продолжается.

Образовательный центр "Сириус" создан по инициативе президента РФ Владимира Путина. Цель работы центра - выявление, развитие и профессиональная поддержка одаренных детей. В 2024 году региональные центры, работающие по модели "Сириуса", заработают во всех субъектах страны. В каждом регионе в среднем они охватят около 20% от всех детей.