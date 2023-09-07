Глава Чебоксар предложил перенести зооуголок из центра города из-за его переполненности

Для этого рассматривается, в частности, вопрос о его переносе из парка имени А. Г. Николаева в район Заволжья

ЧЕБОКСАРЫ, 7 сентября. /ТАСС/. Глава администрации Чебоксар Денис Спирин предложил расширить площадь действующего в центре города зооуголка, где содержатся около 200 животных. Для этого рассматривается, в частности, вопрос о его переносе из парка имени А. Г. Николаева в район Заволжья, сообщил Спирин во время прямой линии с населением.

"Зоопарк, который находится сейчас в парке Николаева, свое уже изжил. По крайней мере, территориально ему требуется расширение. <…> Если горожане захотят, то мы можем разместить зоопарк <…> в Заволжье", - отметил он.

Спирин уточнил, что рассматриваются различные варианты решения проблемы. "Надо будет или принять то, что мы уже не можем развивать зоопарк в плане [увеличения] размера [площадки] и оставить его таким, как есть. Или спроектировать [новый], но принять мысль, что в этот зоопарк придется ездить", - пояснил глава администрации.

По его словам, расширение площадки позволит обеспечить более удобные условия для зверей. Он отметил, что в качестве новой территории можно использовать район Заволжья. "Была мысль и про Заволжье, была мысль и про различные другие площадки в черте города, но тогда это будет вне шаговой доступности, это уже точно", - подчеркнул Спирин.

Зооуголок "Ковчег" находится в парке Николаева. На сайте учреждения отмечается, что он появился в 2010 году, когда были выделены площади для размещения нескольких кроликов и морских свинок. Уточняется, что за эти годы число животных и птиц достигло почти 200 особей, представлено 40 видов. В зооуголке живут не только питомцы из зооферм, питомников, контактных зоопарков, но и животные с различными особенностями здоровья и с уникальной историей.