В Архангельске после ремонта открыли 100-летний фонтан

Подрядчик выполнил работы с опережением графика

ТАСС, 7 сентября. Архангельский театр драмы им. Ломоносова завершил ремонт фонтана, который появился в городе еще в 1913 году, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Работы, включающие восстановление декоративных элементов, укрепление ножек и обработку чаш, замену насосного оборудования, подрядчик выполнил с опережением графика. Фонтан со львиными головами - старейший в Архангельске. В 1899 году в Гагаринском сквере (теперь Петровский парк) для пожаротушения был предусмотрен искусственный водоем. Позже была смонтирована цистерна, вмещающая несколько тысяч литров воды. В 1913 году была закончена реконструкция городского водопровода, вместо цистерны на этом месте появился один из первых в городе фонтанов", - отмечается в сообщении.

В 1935 году фонтан еще не был переустроен - использовалась коронка от пожарного распылителя, которая имитировала декоративную струю. В 1948 году во время полномасштабной реконструкции зданий и сооружений в Архангельске видоизменился и фонтан - стал таким, каким его знают сегодня.

"Я хочу поблагодарить зрителей театра, ведь именно благодаря вам, людям, которые покупают билеты, поддерживают Архдраму, у нас есть ресурсы в том числе для того, чтобы развивать Петровский парк", - сказал директор Архангельского драмтеатра Сергей Самодов.