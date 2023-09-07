В Ростовской области в 2023 году закупят свыше 150 автобусов

В планах властей региона покупка не только автобусов, но и электробусов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 сентября. /ТАСС/. Власти Ростовской области в 2023 году закупят 158 автобусов для городов и районов региона. Об этом сообщил губернатор Василий Голубев во время "Прямой линии с губернатором".

"Мы в этом году достаточно много покупаем транспорта и не хотим на этом останавливаться. Предполагаем, что купим 158 новых автобусов, на это есть все подписанные документы, и доставим их в 17 городов и районов Ростовской области. Рассчитываем, что техника будет передана в муниципальные образования, предполагаем, что это либо конец года, либо первые два месяца следующего", - сказал Голубев.

По его словам, в планах покупка не только автобусов, но и электробусов для Ростова-на-Дону, Таганрога и Волгодонска. Для этого в регионе продолжают создавать зарядные станции. Голубев уточнил, что в Ростовской области продолжится обновление трамвайной инфраструктуры: "Она будет совсем другая в сравнении с тем, что мы имеем. Это уже трехсекционные низкопольные трамваи".

Ранее губернатор говорил, что модернизация трамвайной сети позволит улучшить транспортное сообщение между отдаленным районами Ростова-на-Дону, в том числе Суворовским, Левенцовским и потенциально Платовским. Согласно проекту, до 2028 года в регионе построят и модернизируют почти 120 км путей, построят два трамвайных депо, а также проведут работы по строительству и реконструкции более 20 тяговых подстанций.