Всероссийские игры "Умный город. Живи спортом" при участии 37 регионов открыли в Саратове

Хедлайнером церемонии стал DJ Грув

САРАТОВ, 7 сентября. /ТАСС/. Церемония открытия II Всероссийских игр "Умный город. Живи спортом" состоялась в Саратове. В мероприятиях 7-9 сентября примут участие представители 37 субъектов РФ.

"Игры "Умных городов" подтвердили свою всероссийскую востребованность, с каждым годом расширяется их формат, - зачитали на открытии обращение зампредседателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко. - Помимо официальных спортивных соревнований по восьми видам спорта проводится фестиваль по уличным видам спорта и молодежного творчества, деловая программа "Роуд-шоу: Моя страна". В этих массовых мероприятиях примут участие представители 37 субъектов РФ".

По его словам, за 5 лет реализации проекта "Умный город" его ключевые мероприятия охватили свыше 12 тыс. представителей органов управления в субъектах России, бизнеса и некоммерческих организаций, более 250 тыс. жителей 18 российских регионов. "Результатом этой работы стала реализация свыше 200 мероприятий по развитию городской инфраструктуры в 51 регионе страны. Уверен, II Всероссийские игры пройдут на высоком творческом уровне, позволят участникам и гостям ощутить атмосферу честного соперничества и радость побед", - отметил Чернышенко.

В видеообращении полпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров сказал, что ключевой принцип проекта "Умный город" - это ориентация на человека. "Цифровые инструменты для трансформации городского хозяйства улучшают жизнь людей здесь и сейчас, вовлекают общество в решения местного самоуправления", - считает Комаров.

Кроме того, со сцены зачитали приветственные слова заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина. Он отметил, что игры "Умный город. Живи спортом" и "Роуд-шоу: Моя страна - Приволжский федеральный округ" - отличный пример вовлечения жителей в активный образ жизни. "Это также способ использования общественных пространств, которые обрели в России новый облик за шесть лет реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды". Кроме того, мероприятие служит обмену лучшими практиками и выработке новых подходов по самым актуальным вопросам", - говорится в обращении.

После официальной части начался концерт, на котором выступили танцоры, гимнасты и певцы. Хедлайнером церемонии стал DJ Грув, также перед зрителями выступил экс-солист группы "Премьер-министр" Пит Джейсон.

Об играх

II Всероссийские игры "Умный город. Живи спортом" проходят в Саратове в трех форматах: спортивные соревнования по 8 дисциплинам, физкультурно-творческий фестиваль и деловая программа. Спортивно-деловой марафон объединит представителей федеральных и региональных органов исполнительной власти, муниципалитеты, бизнес и некоммерческие организации

В спортивных соревнованиях участвуют более 600 спортсменов из 11 регионов страны.

Программа деловых мероприятий "Роуд-шоу: Моя страна - Приволжский федеральный округ", которая проходит в рамках игр, включает пленарные заседания и дискуссии на темы, в числе которых искусственный интеллект и БПЛА, технологии для "Умного города". Также там представлена выставка с лучшими цифровыми и инженерными решениями производителей ПФО.