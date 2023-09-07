7 сентября, 19:13

Более 27 тыс. жителей КЧР собрали 310 тонн мусора на республиканском субботнике

К мероприятиям присоединились волонтеры, представители властей, коммунальных служб, коммерческих предприятий и учебных организаций

ЧЕРКЕССК, 7 сентября. /ТАСС/. Уборку территории общей площадью 440 га провели более 27 тыс. человек во всех районах Карачаево-Черкесии в рамках республиканского субботника. Они собрали 310 мусора, сообщили в четверг в министерстве природных ресурсов и экологии региона.

"В общереспубликанском субботнике, который прошел во всех населенных пунктах Карачаево-Черкесии в рамках подготовки к празднованию Дня республики и Дню города Черкесска, приняло участие более 27 тыс. человек. Участники республиканского субботника очистили от 310 тонн мусора территорию площадью 440 га", - говорится в сообщении.

Отмечается, к мероприятиям присоединились волонтеры, представители властей, коммунальных служб, коммерческих предприятий и учебных организаций. Особое внимание при проведении субботника было отведено местам массового отдыха.

В рамках акции "Вода России" также была проведена очистка территории Эльтаркачского минерального источника. Более 120 участников собрали 150 мешков мусора с 1,5 км береговой линии. 

Теги:
РоссияСеверный Кавказ
© Информационное агентство ТАСС
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