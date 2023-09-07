В исторической части Владикавказа построят коллектор за 421 млн рублей

Сдать в эксплуатацию его планируют в конце 2023 года

ВЛАДИКАВКАЗ, 7 сентября. /ТАСС/. Коллектор за 421 млн рублей построят в исторической части Владикавказа до конца года. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства Северной Осетии по итогам рабочей поездки в регион заместителя министра экономического развития РФ Сергея Назарова.

"Реализация проекта с применением современных материалов и технологий мощностью 12 тыс. куб. м/сутки позволит решить вопрос водоотведения в исторической части г. Владикавказа, снизить эксплуатационные затраты и негативное воздействие на окружающую среду, а кроме того, создать благоприятные условия для жизнеобеспечения проживающего в этой части города населения, численность которого составляет более 95 тыс. человек, из них более 45 тыс. человек подключены к этому коллектору", - говорится в сообщении.

Строительство ведется в рамках госпрограммы РФ "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" и предусматривает финансирование из федерального бюджета. Стоимость объекта капитального строительства составляет порядка 421 млн рублей, из них за счет средств федерального бюджета - 390,9 млн рублей.

Сдать в эксплуатацию его планируют в конце текущего года, строительная готовность составляет более 95%.