В Иркутске для снижения уровня Байкала на следующей неделе продлятся повышенные сбросы

Как заявил руководитель Енисейского бассейнового водного управления Росводресурсов Сергей Капустин, меры помогут сдержать интенсивное наполнение озера из-за затяжных дождей

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Расходы Иркутского гидроузла увеличились из-за дождей до 3,3 тыс. куб. м/с, повышение сброса воды из Байкала ожидается также на следующей неделе. Об этом сообщает пресс-служба Росводресурсов.

"Ожидается, что со сбросами в 3,3 тыс. куб. м/с гидроузел проработает до конца недели. Затем планируем увеличить расходы еще на 100 куб. м/с - с оперативной корректировкой в зависимости от уровня реки Иркут, впадающей в Ангару ниже по течению. Эти меры помогут сдержать интенсивное наполнение озера Байкал из-за затяжных дождей", - заявил руководитель Енисейского бассейнового водного управления Росводресурсов Сергей Капустин, чьи слова приводятся в сообщении.

По данным Росгидромета, в сентябре приток в озеро Байкал ожидается в пределах 3,5-4,5 тыс. куб. м/с, это 117-150% нормы. Это повлияет на объем притока в целом по третьему кварталу: вместо 3,2-4,2 тыс. куб. м/с прогнозируют 4,7-5,7 тыс. куб. м, что составляет 116-141% нормы. Фактический боковой приток в августе - 5,85 тыс. куб. м или 137% нормы.

"Сегодня уровень озера - 457,12 м, при нормальном подпорном уровне в 457 м. Последний раз выше этой отметки Байкал поднимался в 2021 году. Тогда наполнение остановилось на 457,23 м. Иркутский гидроузел работал с расходами в 3,6 тыс. куб. м/с", - напомнили в ведомстве.