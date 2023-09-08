Во Владимирской области заявили, что М-12 сделает туристические города региона доступнее

Протяженность трассы по территории области составляет 216 км

ТАСС, 8 сентября. Введение в эксплуатацию скоростной трассы М-12 "Восток" сделает туристические города Владимирской области, в том числе Суздаль, который в 2024 году будет праздновать 1000-летие, более доступными. Об этом сообщил губернатор региона Александр Авдеев во время торжественного открытия участка трассы от Москвы до Арзамаса, движение по которому в пятницу запустил президент Владимир Путин.

Протяженность трассы М-12 по территории Владимирской области составляет 216 км. Ранее был введен в эксплуатацию участок в 83,2 км. В пятницу запустили движение по участку протяженностью почти 133 км, включая вантовый мост через реку Оку.

"Владимир - туристический регион. На трассе М-12 пять съездов, пять развязок, которые связывают воедино самые интересные города - Владимир, Гусь-Хрустальный, Муром, Суздаль, они становятся более доступными. Для нас это очень важно, потому что в следующем году Суздаль будет праздновать 1000-летие", - сказал глава региона.

Авдеев добавил, что трасса "Восток" позволит разгрузить проходящую через Владимирский регион автодорогу М-7 "Волга", а также позволит снизить на ней аварийность.

Кроме этого, отметил губернатор, строительство и ввод в эксплуатацию трассы М-12 уже влияет на экономику региона. "У нас благодаря тому, что в прошлом году запустились первые участки, есть подъем в жилищном строительстве. Мы в том году сдали рекордные 1 млн 200 тыс. квадратных метров, это почти уже квадратный метр на человека. И темпы жилищного строительства не будут снижаться, а будут только расти", - уточнил Авдеев.

По его словам, благодаря перспективам развития дорожной инфраструктуры, в регион приходят заинтересованные инвесторы в сфере логистики, строительства индустриальных и промышленных парков, на данный момент уже заключено соглашение на создание более 10 тыс. рабочих мест.

В пятницу был введен в строй участок трассы от Москвы до нижегородского Арзамаса. В прошлом году было запущено движение по 107 км дороги в Московской и Владимирской областях. Сейчас оно открылось на следующих 308 км. Таким образом, общая протяженность участка от Москвы и Арзамаса составляет 415 км. Доехать из одного города в другой теперь можно вдвое быстрее - за 3,5 часа вместо 7.