Под Архангельском начали строить учебный центр для переподготовки лесных пожарных СЗФО

Глава региона Александр Цыбульский отметил, что среди лесных пожарных области есть люди, которые работают в отрасли уже 30 лет, многие имеют высокую квалификацию, чтобы передавать свой опыт

АРХАНГЕЛЬСК, 8 сентября. /ТАСС/. Арктический учебный центр по переподготовке работников лесопожарных формирований Северо-Западного федерального округа начали строить под Архангельском, сообщил в своем Telegram-канале глава Архангельской области Александр Цыбульский.

"Начинаем строительство Арктического учебного центра по переподготовке работников лесопожарных формирований, - написал губернатор. - Рослесхоз поддержал нашу идею. В новом центре сможем готовить специалистов не только из Архангельской области, но и со всего Северо-Запада России".

Как отметил Цыбульский, среди лесных пожарных региона есть люди, которые работают в отрасли уже 30 лет, многие имеют высокую квалификацию, чтобы передавать свой опыт.

Современное здание возводится в деревне Левковке Приморского района. Оно будет полностью оборудовано всем необходимым для профессиональной подготовки инструкторов парашютистов, парашютистов-пожарных, руководителей тушения лесных пожаров и лесных пожарных. На строительство выделено 90 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в центре смогут проходить переподготовку до 300 специалистов в год. Строительство планируется завершить в 2024 году.