На форуме рабочей молодежи в Перми подготовят манифест о возможностях самореализации

Основой манифеста станет обмен мнениями и примеры реализации молодежной политики в разных регионах России

ПЕРМЬ, 8 сентября. /ТАСС/. Всероссийский форум рабочей молодежи начался в Перми в рамках программы празднования 300-летия города. Планируется, что итогом форума станет создание манифеста рабочей молодежи о возможностях самореализации на предприятиях России, сообщил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин в ходе панельной дискуссии форума.

"Хорошая тематика форума - труд со смыслом. Хотелось бы, чтобы вы понимали не только то место, где вы трудитесь, но и идею предприятия, на котором работаете. Хочется, чтобы вы подготовили манифест рабочей молодежи, и чтобы этот "продукт" стал основополагающим для работающих молодых людей по всей стране, чтобы они использовали его, чтобы предприятия использовали его и вовлекали все больше молодежи в рабочую среду", - сказал Махонин, отметив, что рабочая среда, в его понимании, это "не только производственное место, но и целая среда для того, чтобы молодежь могла самореализовываться".

По словам заместителя председателя правительства Пермского края Алексея Черникова, основой манифеста станет обмен мнениями, примеры реализации молодежной политики в разных регионах России. "Манифест уйдет на уровень федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь), также сами предприятия смогут услышать, что нужно молодежи", - добавил Черников.

11-й Всероссийский форум рабочей молодежи проходит в Перми с 7 по 10 сентября в обновленном Дворце молодежи. По словам руководителя трека "Росмолодежь.Карьера" Дмитрия Литвина, в мероприятиях форума принимают участие 300 представителей рабочей молодежи в возрасте от 23 до 35 лет со всей страны. Задача форума в Перми, как отмечают организаторы, - найти новые карьерные инициативы, возможности организации своей деятельности, проявления инициативы, инженерного развития, а также коммуникации работающих с учетом интересов предприятия, региона и страны.

В программе форума запланированы стратегические сессии, круглые столы с участием топ-менеджеров и представителей крупного отраслевого бизнеса, тематические лекции, семинары, деловые игры, мастер-классы от ведущих экспертов в сфере карьеры, а также решение различных кейсов и грантовый конкурс, на который в этом году поступило рекордное количество заявок. "55 заявок от участников форума рабочей молодежи на грантовый конкурс. Эта цифра максимальная за всю историю. Мы очень надеемся, что те заявки, которые подали ребята, получат положительное решение, и те заявки, которые по какой-либо причине не победят, также будут реализованы", - сказал Литвин.

Организатором форума выступает федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) при поддержке правительства Пермского края.