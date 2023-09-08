В Новочебоксарске внедрят телеуправление на тяговых подстанциях

Это сократит время на аварийные работы в четыре раза

ЧЕБОКСАРЫ, 8 сентября. /ТАСС/. Чувашское транспортное управление в Новочебоксарске внедрит до конца года телеуправление на тяговых подстанциях, это сократит время на аварийные работы в четыре раза - с 20 до 5 минут. Кроме того, отпадет необходимость в круглосуточном дежурстве оперативного персонала, говорится в сообщении, распространенном Минтрансом региона.

"Проект предусматривает автоматизацию процессов контроля работы тяговых подстанций. <…> Ввод в эксплуатацию оборудования телеуправления позволит перевести тяговые подстанции г. Новочебоксарска на управление из единой диспетчерской удаленно. <…> Благодаря реализации данного проекта станет возможным сокращение времени на устранение аварийных ситуаций <…> до пяти минут", - приводятся в сообщении слова главы Минтранса Чувашии Владимира Осипова.

По информации министерства, в настоящее время на устранение аварий на объектах преобразовательных тяговых подстанций уходит 20 минут. Оперативное устранение аварий, в свою очередь, сократит время простоя подвижного состава и увеличит продолжительность срока службы оборудования. По данным Минтранса Чувашии, ежегодно из-за аварий троллейбусы простаивают на маршрутах около 70 часов.

Уточняется, что c внедрением системы телеуправления отпадет необходимость в круглосуточном дежурстве оперативного персонала. По расчетам, в результате годовая экономия составит около 2,3 млн рублей.

Проект цифровизации системы контроля тяговых подстанций разработан Чувашским транспортным управлением совместно со специалистами Республиканского центра компетенций. Он будет реализоваться по программе "Эффективный регион", цель которого - повышение качества услуг, рост удовлетворенности граждан, снижение издержек и повышение производительности труда.