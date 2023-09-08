В Новгородской области провели испытания по обработке растений с помощью беспилотников

Как рассказали в минсельхозе региона, такая процедура ускоряет созревание клубней, способствует утолщению кожуры, приближает сбор урожая и продлевает срок хранения

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 8 сентября. /ТАСС/. Испытания беспилотников при обработке картофельных полей провели в Новгородской области для десикации ботвы. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

"В Шимском районе, на территории сельхозкооператива "Оратай", прошли успешные тестовые полеты беспилотника для обработки картофельных полей", - отмечается в сообщении.

Как рассказали в минсельхозе Новгородской области, данная процедура ускоряет созревание клубней, способствует утолщению кожуры, приближает сбор урожая и продлевает срок хранения корнеплода, а также предотвращает распространение инфекций и появление таких болезней, как фитофтороз. Полеты проводились специалистами министерства при поддержке Санкт-Петербургского федерального исследовательского центра Российской академии наук.

"Пестицид качественно лег на листовую пластину, достав до нижнего яруса за счет турбулентности воздушных потоков. Результат был зафиксирован уже на третий день после проведения эксперимента. При этом наблюдалась высокая эффективность по сравнению с наземным опрыскиванием. При проведении опрыскивания традиционным способом часто необходима двойная обработка, поскольку такое опрыскивание не достигает нижнего яруса ботвы. В случае использования беспилотника достаточно одной обработки. За счет этого сокращается расход действующего вещества", - отметил представитель сельхозкооператива "Оратай" Сергей Морозов.

В минсельхозе уточнили, что эксперимент был признан специалистами успешным. Подобные исследования с применением опрыскивающих дронов будут проведены в других хозяйствах. В настоящее время в министерстве разрабатывается приоритетный региональный проект, в рамках которого будет сформирована инфраструктура для производства и применения беспилотных авиационных систем в агропромышленном комплексе.