Чемпионка мира по самолетному спорту выступила на фестивале ДОСААФ в Ульяновске

Гости фестиваля также смогли увидеть показательные выступления парашютистов ульяновского и саратовского аэроклубов ДОСААФ России и Центра специальной подготовки имени генерал-лейтенанта В. Г. Асапова

УЛЬЯНОВСК, 8 сентября. /ТАСС/. Военно-патриотический авиационный фестиваль ДОСААФ России прошел на аэродроме в поселке Белый Ключ под Ульяновском. Ключевым событием мероприятия стала летная программа, в которой приняла участие семикратная абсолютная чемпионка мира по самолетному спорту Светлана Капанина.

"Сегодня я летала на [самолете] "Экстра-330", предоставленным ДОССАФ. Я представила программу свободного полета в сочетании классических и неуправляемых вращений с дымовой обработкой. К этой программе я готовлюсь уже лет 30, наверное", - сказала она журналистам.

Гости фестиваля также смогли увидеть показательные выступления парашютистов ульяновского и саратовского аэроклубов ДОСААФ России и Центра специальной подготовки имени генерал-лейтенанта В. Г. Асапова. Спортсмены аэроклубов продемонстрировали пилотаж на планерах "Бланик", самолетах Як-18 и Як-52. Групповой пилотаж представила тройка учебно-тренировочных реактивных самолетов L-29.

На демонстрационных площадках были представлены модели самолетов и вертолетов, а также военная техника и артиллерийские орудия. Гости фестиваля смогли посетить мастер-классы по мотоспорту, укладке парашютов, дзюдо, боксу, борьбе, мини-футболу. На площадках можно было попробовать свои силы в перетягивании каната, стрельбе из пневматического оружия, метании ножей и гранаты на точность, а также сдать нормы ГТО. Все желающие смогут принять участие в интерактивных тактических играх "страйкбол" и "хардбол". УФСИН Ульяновской области и сотрудники кинологической службы подготовили показательные выступления по рукопашному бою и продемонстрировали элементы дрессировки служебных собак.

На территории фестиваля также работала полевая кухня, где можно было бесплатно попробовать настоящую армейскую кашу. На сцене ульяновского аэроклуба состоялся концерт военно-патриотической песни Союза десантников России и ДОСААФ России "Zа победу".

Фестиваль стал финалом первого всероссийского чемпионата по беспилотным технологиям "Соколиная охота". Как сообщил журналистам в кулуарах председатель ДОСААФ России Александр Колмаков, это первый всероссийский чемпионат по беспилотным системам. "Тема крайне востребована, она будет развиваться. У нас во всех субъектах сейчас создаются центры подготовки специалистов беспилотных систем", - отметил он, отвечая на вопрос ТАСС о перспективах развития беспилотных систем.