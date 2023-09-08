В Рязанском кремле представили картины, посвященные сельскому труду

Среди самых ценных полотен - картины Александра Швабе, написанные в 1850 году

ТАСС, 8 сентября. Историко-архитектурный музей-заповедник Рязанского кремля в пятницу открыл выставку "Дары земные", на которой представлено порядка 300 картин, плакатов и фотографий XIX-XX веков, посвященных сельскому труду. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе музея.

"Конные портреты, представители свиного царства, крупный рогатый скот в фотографиях, полотнах, плакатах, музейных экспонатах - воспевают радостный сельский труд и великолепные результаты этого труда", - сообщили в музее.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе, на выставке представлено 10 живописных полотен, 7 плакатов и более 270 фотографий. Среди самых ценных полотен - картины Александра Швабе, написанные в 1850 году.

Выставка "Дары земные" будет работать во Дворце Олега до 10 октября. Как отметили в музее, перед посетителями предстанет временной отрезок длиной более века. В конце позапрошлого столетия были очень популярны живописные полотна с изображением породистых скаковых лошадей, украшающие помещичьи усадебные дома. "Начинает активно развиваться эффективное сельское хозяйство, и появляются ранние фотографии передовых крестьянских хуторов, первых сельскохозяйственных уездных и волостных выставок, которые в советское время перевоплотятся в ВДНХ и областные СХВ", - пояснили в музее.

В XX веке фотография - самое распространенное средство агитации и пропаганды. Рассказывая о жизни села, оно демонстрирует достижения в селекции растений и животных, быт деревни, призывает комсомольскую молодежь оказать помощь крестьянству, представляет передовиков производства и Героев труда. "Наше столетие тоже вносит свою лепту в развитие жанра анималистики, но основная звучащая нота - тревога за среду обитания. Это отдельная тема будущих выставок", - добавили в пресс-службе.