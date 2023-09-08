В Казани открылась выставка, посвященная жизни и творчеству Шаляпина и Рахманинова

В мультимедийном разделе выставки можно услышать редкие фондовые записи фрагментов произведений

КАЗАНЬ, 8 сентября. /ТАСС/. Выставка "История одной дружбы" Российского национального музея музыки, посвященная многолетнему сотрудничеству и дружбе Федора Шаляпина и Сергея Рахманинова, открылась в музее А. М. Горького и Ф.И. Шаляпина в Казани в рамках культурной программы первого международного форума "Ростки: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество", передает корреспондент ТАСС.

Генеральный директор Российского национального музея музыки Михаил Брызгалов, рассказал журналистам, что выставка посвящена 150-летию со дня рождения великих музыкантов. По его словам, выставки, рассказывающие о жизни и творчестве Рахманинова, сейчас представлены в 50 регионах России и 40 странах мира. "Несмотря на всевозможные ситуации, которые сейчас происходят в мире, российская культура остается непревзойденной. На открытиях выставок во многих европейских городах мне удалось пообщаться с итальянцами, французами, немцами, австрийцами - со многими людьми, все они говорили, что не представляют жизни, если вдруг отменят русскую культуру", - сказал он.

Заместитель генерального консула КНР в Казани Хань Минъюй также отметил, что творчество Шаляпина и Рахманинова популярно не только в России, но и за рубежом, в том числе в Китае. "Шаляпин посещал Китай, организовывал сольные концерты в крупных городах, таких как Харбин, Шанхай, Пекин, Тяньцзинь. Местная аудитория горячо его приняла. Произведения Рахманинова тоже очень популярны в Китае", - сказал он.

На выставке в Казани впервые представлены рукописи четырех романсов Рахманинова, посвященных Шаляпину, страницы партитуры Первой симфонии, считавшейся утраченной, в полном объеме представлена коллекция графических портретов Федора Шаляпина в оперных ролях.

В мультимедийном разделе выставки можно услышать редкие фондовые записи фрагментов произведений Рахманинова в исполнении Шаляпина и других артистов. Также будут представлены записи радиопередач из цикла "Экспомузыка" - совместного проекта Российского национального музея музыки и радио "Орфей". Выставка продлится до 29 ноября 2023 года.

Первый российско-китайский форум "Ростки" проходит в Казани 7-8 сентября 2023 года. Деловые мероприятия российско-китайского форума дополнят соответствующие культурная и спортивная программы. ТАСС является генеральным информационным агентством международного форума "Ростки: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество".