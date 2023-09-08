В Архангельске открылась выставка живописи и графики путешественника Федора Конюхова

В экспозицию вошли 39 работ

АРХАНГЕЛЬСК, 8 сентября. /ТАСС/. Выставка "Путешествие длиною в жизнь" живописи и графики известного путешественника Федора Конюхова открылась в Музее художественного освоения Арктики им. А. А. Борисова в Архангельске. Как рассказал ТАСС арт-директор выставки Михаил Горбатько, представлены работы как 1970-1980-х годов, так и последних лет.

"Творчество Федора Филипповича можно разделить на два момента. Первый - это до его одиночных лодочных путешествий, которые проходили в девяностые годы. Это ранние картины 1970-1980-х годов, они более утонченные. Это в основном карандаш, графика или литография, - сказал Горбатько. - И второй период, его современные работы <…> картины более такие размашистые, более яркие. Они насыщены энергетикой, которая исходит от него".

Всего в Архангельске представлено 39 произведений Конюхова. Это сюжетные картины и портреты, анималистические мотивы и свободные пейзажные импровизации. Например, три работы 1979 года - это пейзажи Новой Земли, выполненные в классической манере. Федор Филиппович стал членом Союза художников как график, вот эти три первые работы сделаны на Новой Земле: в заливы Медвежьем, на мысе Желания. Собственно, одни из его первых экспедиций были связаны как раз с Крайним Севером, ну, в Советском Союзе не особо по миру поездишь. Нас поразило, что они близки одновременно по настроению и Степану Писахову, и Александру Борисову, и Тыко Вылке", - отметил ТАСС директор музея им. А. А. Борисова Иван Катышев.

Конюхов создал более 3 тыс. картин, автолитографий, рисунков, коллажей в различных техниках. Структурной основой его работ служит волевой контурный рисунок. Он формирует каркас изображения, подобный сжимающей глобус сетке меридианов и параллелей. Работы последних лет, например, "Мысленный образ" 2022 года, "На пути к мысу Горн" 2023 года, очень яркие, с насыщенными зелеными, синими, красными тонами. "Как говорит Федор Филиппович: Я в своих путешествиях, в этих одиночных плаваниях утратил талант художника. Грести десятки тысяч километров веслами. Мелкая моторика, которая художнику дает возможность этого тонкого письма, она забивается немножко. И поэтому он перешел в другое направление", - пояснил Горбатько.

Выставка будет работать до 8 октября, на ней будут проходить лекции и мастер-классы для детей и взрослых.