Во Владивостоке планируют провести реновацию на сумму около 16 млрд рублей

Речь идет о территориях в районе проспекта Острякова, улицы Минеров, а также возле дома-музея Арсеньева в центре города

ВЛАДИВОСТОК, 9 сентября. /ТАСС/. Корпорация развития Приморского края (КРПК) планирует провести реновацию трех районов Владивостока, в том числе в центре города - около дома-музея путешественника и писателя Владимира Арсеньева. Работы займут до 10 лет, общий объем инвестиций может составить 16 млрд рублей, сообщил ТАСС директор КРПК Игорь Трофимов.

"Корпорация развития Приморского края работает над реновацией сразу трех территорий во Владивостоке - в районе проспекта Острякова, в районе улицы Минеров, а также возле дома-музея Арсеньева в центре города. Реновацию территории около дома-музея Арсеньева мы оцениваем примерно в 1,5 млрд рублей, поскольку это исторический квартал, и там мы сможем построить только малоэтажные дома. Территория в районе улицы Минеров довольно большая - почти 14 га, поэтому объем инвестиций может достигнуть 10 млрд рублей. Для реновации в районе проспекта Острякова может потребоваться более 4 млрд рублей", - сказал Трофимов.

В районе проспекта Острякова находятся железнодорожная станция, бараки и промышленные строения. Здесь планируется построить удобное жилье для тех, кто живет в аварийных бараках. На территории будет в том числе высотная застройка, рассматривается возможность строительства детского сада, а жилые здания планируется огородить от железнодорожных путей зеленой парковой зоной для подавления шума. Работа на этой территории может занять около пяти лет.

На улице Минеров также есть старые промышленные строения и ветхое жилье. Здесь работы будут самыми продолжительными и займут около 10 лет в связи с большой площадью территории. Строительство будет вестись поэтапно: на свободной территории будут возводиться дома, в которые переселят людей, желающих остаться в этом районе, их ветхое жилье снесут, а на его месте возведут новые здания.

Около дома-музея Арсеньева также расположена недвижимость в плохом состоянии. По словам Трофимова, работы здесь могут занять восемь лет, поскольку на территории много исторических объектов, и чтобы провести реновацию территории, необходимо провести их историко-культурную экспертизу и разработать новый проект охранной зоны памятников. Рассматривается возможность создания на этой территории спортивных объектов.

Вопросы благоустройства дальневосточных городов и комфорта жизни людей будут обсуждаться на сессиях Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

О форуме

VIII ВЭФ пройдет с 10 по 13 сентября 2023 года. Его девизом станет "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.