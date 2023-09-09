В ДВФУ разработали способ измерения поглощения газов экосистемами морей Дальнего Востока

Как отметил директор Института Мирового океана университета Кирилл Винников, в дальнейшем разработку смогут использовать в своих работах специалисты других морских карбоновых полигонов

ВЛАДИВОСТОК, 9 сентября. /ТАСС/. Новый протокол, разработанный учеными Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), позволит измерить способность экосистем морей Дальнего Востока к поглощению парниковых газов. В дальнейшем систему смогут использовать специалисты морских карбоновых полигонов в других регионах, сообщил ТАСС в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ) директор Института Мирового океана ДВФУ Кирилл Винников.

"На Дальневосточном карбоновом полигоне мы выполняем научно-исследовательский проект, связанный с оценкой секвестрационного потенциала прибрежно-морских экосистем Приморского края, отличающихся по составу морской флоры и фауны, а также по типу донных осадков. Главной задачей этих исследований является испытание специального протокола измерений поглотительной емкости морских акваторий камерным методом (с помощью газовой камеры) и в целом оценка способности морских экосистем к поглощению парниковых газов, которые негативно влияют на климат нашей планеты. <...> Сам протокол измерений разработали в лаборатории системного контроля за глобальными изменениями климата Института Мирового океана ДВФУ", - сообщил Винников.

Он рассказал, что в дальнейшем специалисты других морских карбоновых полигонов смогут использовать этот протокол в своих работах, что поможет унифицировать предложенный подход и сравнивать свои результаты.

Декарбонизацию и различные аспекты современной климатической повестки будут обсуждать участники ВЭФ на сессиях "Сохранить планету. Роль Дальнего Востока", "Климатические цели бизнеса: пределы возможностей" и других.

Испытательные работы на морской площадке

Сотрудники Института Мирового океана ДВФУ проводят исследования на морской площадке карбонового полигона в бухте Киевка и замеряют газообмен на границе океана и атмосферы специальным оборудованием, разработанным совместно с индустриальным партнером компанией "Иннофарм-ДВ".

"Сотрудники лаборатории также замеряют эмиссию (выделение) углекислого газа и метана на прибрежных участках карбонового полигона, где присутствует много водорослевых и травяных выбросов. По предварительным оценкам, полученным с использованием протокола прямых измерений, интенсивность выбросов углекислого газа на таком побережье оказалась значительно выше, чем на типичных маршевых почвах. Это означает, что переработка и дальнейшее использование обнаруженных выбросов может также рассматриваться как способ депонирования углерода", - отметил Винников.

Он уточнил, что команда вуза проводит предварительные исследования газовых потоков и оценку возможности захвата и длительного связывания углекислого газа в полях зостеры и ламинарии, также известных как морская трава и морская капуста, главных кандидатов для рекультивации на морских карбоновых фермах. Также сотрудники лаборатории системного контроля за глобальными изменениями климата Института Мирового океана ДВФУ проектируют технологии переработки этих водных растений в пиролизный продукт, горючее сырье для запуска климатического проекта полного цикла. Во всех экспедиционных работах и в последующих лабораторных исследованиях участвуют студенты, магистранты и аспиранты кафедры почвоведения Института Мирового океана ДВФУ.

О форуме

VIII Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом станет "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.