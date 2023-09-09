На площадке ВЭФ откроют студию-лекторий общества "Знание" и ДВФУ

В частности, в мероприятии примут участие главы регионов, представители бизнеса, деятели науки и культуры

ВЛАДИВОСТОК, 9 сентября. /ТАСС/. Российское общество "Знание" и Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) откроют на площадке Восточного экономического форума (ВЭФ) студию-лекторий, в которой обсудят активность предпринимателей на Дальнем Востоке, логистику, имидж дальневосточных городов, международное сотрудничество. Об этом сообщается в субботу на сайте форума.

"С 10 по 13 сентября 2023 года на площадке ВЭФ будет работать "Знание.Лекторий" - совместная мультимедийная студия Российского общества "Знание" и ДВФУ, которая вновь станет площадкой для диалога между широкой аудиторией и ведущими представителями отечественной экономики, бизнеса, науки, культуры, видными государственными и общественными деятелями", - говорится в сообщении.

Федеральные министры, главы регионов, представители бизнеса, топ-менеджеры компаний, деятели науки, культуры обсудят актуальные темы, среди которых возможности роста предпринимательской активности и улучшение качества жизни на Дальнем Востоке, укрепление технологического суверенитета России, изменение логистической системы страны, формирование имиджа дальневосточных городов как центра притяжения для молодежи, развитие международного сотрудничества.

Также в студии-лектории запланирован показ фильма о культуре, традициях и быте коренных народов севера "Легенды китобоев" с участием российского путешественника и арктического блогера Богдана Булычева, дебютировавшего в качестве режиссера кинокартины. Мероприятие даст старт циклу тематических кинопоказов про Дальний Восток по всей России. С 13 сентября по 13 октября фильм покажут в 33 кинотеатрах 11 субъектов Дальневосточного федерального округа, после чего его можно будет увидеть на 1 000 площадках образовательных учреждений по всей России.

Программа студии "Знание.Лекторий" сформирована совместно с ДВФУ, который является партнером Российского общества "Знание" с 2021 года. Соглашение о сотрудничестве в области просветительской деятельности было подписано на VI ВЭФ.