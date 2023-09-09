В Приморье первые выплаты за ущерб от паводка получили более 130 жителей Хасанского округа

Размер компенсации за 1 кв. м составляет 7 тыс. рублей

ТАСС, 9 сентября. Более 130 жителей Хасанского округа в Приморском крае получили первые выплаты за ущерб от наводнения, сообщается на сайте краевого правительства.

"Более 130 человек в Хасанском округе получили первые выплаты за ущерб, нанесенный последним наводнением, еще нескольким компенсировали частично утраченное имущество", - говорится в сообщении.

Накануне глава региона Олег Кожемяко побывал в селах Барабаш и Занадворовка в Хасанском округе, где был объявлен режим ЧС. Уровень воды в домах достигал до 1 м. Жителям были предоставлены доставлены тепловые пушки и мотопомпы для откачки воды. Губернатор призвал жителей активнее заявляться на капитальный ремонт. За 1 кв. м выплачивается по 7 тыс. рублей.

Он уточнил, что выплаты будут продолжены, оценочные комиссии будут работать и в выходные. Кроме того, губернатор осмотрел разрушенный ливнями мост в Занадворовке. По заверению главы округа, на следующей неделе администрация просчитает необходимый объем работ по его восстановлению. Сдать объект планируют в течение сентября.

На прошлой неделе превышение месячной нормы осадков было зафиксировано в Дальнегорском городском округе, в Ольгинском муниципальном округе, во Владивостоке и в Хасанском округе. Больше половины месячной нормы осадков со среды выпало еще в пяти районах края.

Дожди в Приморье шли на протяжении всего августа. 25 августа в регионе был введен режим ЧС федерального уровня. Из-за осадков повреждены более 5 тыс. домовладений. Урон нанесен сельскому хозяйству и дорожной инфраструктуре, социальным объектам. Общий ущерб пока оценивается в 7 млрд рублей.