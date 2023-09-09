Территория фестиваля ландшафтного дизайна "Белгород в цвету" в 2023 году выросла вдвое

Площадь его проведения достигла 16 га

БЕЛГОРОД, 9 сентября. /ТАСС/. Дизайнеры из четырех регионов России создали в рамках фестиваля "Белгород в цвету" 10 цветущих садов с кустарниками, злаками, деревьями и малыми архитектурными формами, сообщила ТАСС куратор проекта Карина Лазарева.

"Участию в фестивале предшествовал серьезный отбор - три человека на место. Мы выбрали лучших дизайнеров, которые прислали свои работы. Очень приятно, что более половины из них - жители Белгорода. Садов у нас 10, соответственно, работали 10 дизайнерских команд. Два сада создали команды из Москвы, также работали команды из Воронежа и Ростова-на-Дону. Каждый сад неповторим", - сказала куратор проекта.

По словам Лазаревой, фестиваль "Белгород в цвету" проходит в третий раз. В 2022 году его территория занимала порядка 8 га, в 2023 году - более 16 га.

Ежегодно тематика мероприятия совпадает с темой года, объявляемой президентом России Владимиром Путиным. Соответственно, в 2023 году тема фестиваля - педагог и наставник. По мнению куратора, реализация этого проекта несет образовательную функцию для жителей и гостей города, поскольку люди учатся у мастеров, фотографируют сады и потом стараются повторить работы дизанеров на своих участках.

Как пояснила куратор проекта, какие-то сады после проведения фестиваля перекочуют на площадки города, для них уже подбираются места. А "Белый сад" из меловых камней и уникальных растений, высаженных на площади порядка 500 кв. м, останется на центральной аллее парка Победы. Помимо этого, свои сады на фестивале представили дизайнеры из всех районов и округов Белгородской области, кроме того, 50 тематических цветочных композиций создали воспитанники детских садов и учащиеся школ региона.