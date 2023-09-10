В Минвостокразвития заявили о пользе совместных культурных проектов России и Китая

Как считает замминистра России по развитию Дальнего Востока и Арктики Эльвира Нургалиева, это позволит выстроить системные отношения между двумя странами

ВЛАДИВОСТОК, 10 сентября. /ТАСС/. Совместные культурные проекты России и Китая позволят странам выстроить системные взаимоотношения. Такое мнение выразила замминистра России по развитию Дальнего Востока и Арктики Эльвира Нургалиева на Восточном экономическом форуме.

"Мы сегодня активно выстраиваем политические, экономические связи с Китаем, во многом будущее развитие Дальнего Востока связано с АТР (Азиатско-Тихоокеанским регионом). Любая коммуникация, любая сделка, особенно с нашими соседями, с Китаем, всегда должна быть основана на доверии, а культура - это очень хороший пласт, фундамент, который позволит нам продолжить выстраивать системные отношения с Китаем. Сегодня современный художник (один из самых популярных в своей стране) представляет свою инсталляцию перед российским зрителем. Я надеюсь, что скоро у нас появится возможность для российских художников, дальневосточных художников современного искусства представлять свои работы для зрителей в Китае. Мы будем подписывать соглашения, которые предвосхитят важные мероприятия", - сказала Нургалиева.

В частности, речь идет об организации ярмарки современного искусства во Владивостоке, которая пройдет в рамках ВЭФ в 2024 году. Целью мероприятия будет развитие международных связей, демонстрация креативного потенциала ДФО соседям по АТР, помощь художникам и галереям в экспорте регионального креативного продукта на азиатский рынок.

Цзюньтин регулярно выставляется в галереях и культурных институциях Австралии, Китая, Кореи, США, Тайваня, Финляндии, Японии, является доцентом кафедры Визуального коммуникационного дизайна в Сычуаньском институте изящных искусств. В 2012 году получил премию MUSE Award от Американской ассоциации музеев за интерактивную инсталляцию в Музее императорского дворца. Как правило, он работает с темами памяти и истории, а в своей практике он обращается к интерактивному и цифровому искусству.

Презентация цифровой инсталляции современного китайского художника Линь Цзюньтина состоялась на ВЭФ. Она является частью культурного проекта "Метацентры", который реализует Фонд культурных инициатив "ЭНСО" при поддержке администрации Владивостока и Корпорации развития Дальнего Востока. Цзюньтин создал виртуальное пространство с плавающими, словно летящими, рыбами, концептуально автор выбрал образ золотой рыбки - символ, который в китайской и русской мифологии имеет схожее положительное значение.

VIII Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом станет "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.