Часть экспозиции "Улицы Дальнего Востока" на ВЭФ посвятили поддержке СВО

На выставке представили стенды о поддержке Донбасса и российской армии, дроны и боевые машины, которые поставляют бойцам

ВЛАДИВОСТОК, 10 сентября. /ТАСС/. Дальневосточные регионы на выставке "Улица Дальнего Востока", проходящей в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), помимо традиционных тем инвестиционного развития, в этом году представили стенды о поддержке Донбасса и российской армии, передает корреспондент ТАСС

"У нас на павильоне предоставлен трикотаж, который изготавливается местной фабрикой для нужд бойцов, - рассказала заместитель губернатора Еврейской автономной области (ЕАО) Анна Тарасенко. - Также у нас есть изделия медицинского назначения - например, кровоостанавливающие турникеты, которые выпускаются в промышленном масштабе. Внутри павильона размещен автомобиль багги на базе "Нивы".

Возле павильона Приморья размещен беспилотный летательный аппарат марки "Герань-25", который представляет производимую в регионе линейку дронов. "Он позволяет вести аэросъемку в сложных метеоусловиях, имеет большую дальность полета и может нести полезную нагрузку. Ключевая его особенность - сочетание вертикального взлета, что обеспечивает удобство применения, и возможность длительной работы за счет широких крыльев", - рассказали в павильоне Приморья.

В павильоне Забайкалья уголок поддержки СВО наполнен информацией о ключевых оборонных предприятиях региона. По словам заместителя председателя правительства края Александра Бардалеева, это 810-й Авиационный ремонтный завод и 103-й Бронетаковый ремонтный завод ("103-й БТРЗ"). "103-й БТРЗ имеет славные традиции, в свое время здесь начинали ремонтировать Т-34 и в целом практически всю линейку, которая выпускалась в советском и российском танкостроении. Сейчас основные боевые машины, которые проходят капитальный ремонт [на этом заводе] - это танки Т-62 и Т-72, боевые машины пехоты БМП-2, БМП-3, БРДМ (бронированная разведывательно-дозорная машина)", - добавил зампред.

Ускоренное восстановление

Регионы Дальнего Востока уже больше года помогают в восстановлении Донбасса, ремонтируя школы и дороги, закупая оборудование для больниц и отправляя гуманитарную помощь. В восстановлении социальной инфраструктуры Донецкой Народной Республики участвуют все регионы Дальнего Востока - за каждым из них закреплен подшефный муниципалитет.

В прошлом году при поддержке Дальнего Востока в ДНР восстановили 324 объекта, в том числе 31 школу, 10 детских садов, две больницы, шесть многоквартирных домов, более 274 тыс. кв. м дорог. Также в республику передали 84 единицы автомобильной и специальной техники и более 250 тонн гуманитарной помощи

"У нашего региона установлены добрые побратимские связи с городом Торез Донецкой Народной Республики, - рассказал ТАСС губернатор Приморского края Олег Кожемяко. - Мы заключили соглашение между правительством края и администрацией Тореза, утвердили перечень восстановительных работ на подшефной территории".

Подобное соглашение о сотрудничестве со Старобешевским районом ДНР в 2022 году во время поездки в ДНР подписал и глава Бурятии Алексей Цыденов. "Бурятия помогает ремонтировать в ДНР дороги, водоводы, школы, детские сады, оказывается помощь с подготовкой к зиме, поставками оргтехники и транспорта", - отметили в пресс-службе правительства Республики Бурятия.

Якутские специалисты еще в 2022 году приступили к восстановлению 31 объекта инфраструктуры в городе Кировском. "Мы заняты восстановлением двух средних школ, трех детских садов, городской больницы, жилых домов, улиц, дорог и других социальных объектов. Кроме того, для нужд городских служб была передана спецтехника", - рассказал первый заместитель председателя правительства Якутии Андрей Федотов.

Камчатский край взял шефство над двумя населенными пунктами в ДНР - городом Светлодарском и поселком городского типа Мироновским. На этих территориях регулярно работает группа Камчатского края, проводится ремонт социальных объектов. Сейчас идут восстановительные работы двух этажей школы в Светлодарске и ремонт дома культуры в Мироновском. В ближайшее время в двух населенных пунктах с поддержкой Камчатки откроют многофункциональные центры.

О форуме

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.