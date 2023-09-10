В Калмыкии создадут центр разведения дрофы-красотки

По словам министра природных ресурсов и охраны окружающей среды республики Очира Джамбинова, в регионе есть все условия для птицы

ВЛАДИВОСТОК, 10 сентября. /ТАСС/. Центр разведения дрофы-красотки начнут строить в Калмыкии в 2024 году. Об этом ТАСС сообщил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды республики Очир Джамбинов на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

"Одно из направлений, которое в нашем регионе будет реализовываться, это создание питомника, центра по разведению и реинтродукции дрофы-красотки. Есть уже детальный комплексный план, в рамках которого мы работаем вместе с Минприроды Российской Федерации, с "ВНИИ Экология", <...> с соколиным центром "Камчатка", и "Росконгресс" очень сильно помогает. Надеюсь, в следующем году начнем строительство питомника", - сказал он.

Джамбинов обозначил, что всю подготовительную работу в регионе уже провели. "Уже было несколько экспедиций, приезжали в том числе специалисты из арабских государств, где большой опыт имеется по созданию подобных центров. <...> С помощью специалистов из "ВНИИ Экология" мы детально исследовали территорию нашего региона. У всех однозначное мнение, что у нас идеальные условия для разведения и интродукции этой птицы", - добавил министр.

Он уточнил, что через два-три года с момента создания питомника хорошим показателем будет ежегодное выведение и выпуск в природу 1,5-2 тыс. особей.

Директор ФГБУ "ВНИИ Экология" Даниил Путятин сообщил ТАСС, что соколиный центр "Камчатка" уже показал первые результаты - установлено, что на разведение кречетов положительно влияет нахождение в месте естественного обитания. "Первые шаги сделаны только в прошлом году - центр запущен в работу, приобретено маточное поголовье, но основная работа еще впереди. Она заключается в том, что генетику птиц, разведенных в неволе, надо повышать. Если птица во многих поколениях выращивается в неволе, у нее теряются природные инстинкты", - сообщил Путятин, обозначив, что сегодня стоит задача выработать подходы, которые позволят обеспечить лучшие свойства птиц, разведенных на Камчатке.

По его словам, около двух лет уйдет на получение видимых результатов. Это позволит представить на международных рынках кречетов камчатской линии - выросших в условиях, оптимально подходящих для формирования природных инстинктов и нужных генетических характеристик. "Если мы говорим о мерах сохранения кречетов, то самая большая польза будет от борьбы с браконьерством, <...> и самое простое - создание системы питомников и получение птиц высокого качества, чтобы удовлетворить спрос на российских соколов на рынке", - пояснил собеседник агентства.

О форуме

VIII ВЭФ проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом стало "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.